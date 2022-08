All Too Well. Nejlepší videoklip podle MTV natočila Taylor Swiftová

Taylor Swiftová na závěr děkovné řeči oznámila, že na říjen chystá vydání nového, desátého alba. Na svých sociálních sítích pak odhalila jméno nového projektu. Připravovaná novinka Midnights podle ní vypráví příběhy třinácti bezesných nocí v průběhu jejího života.

Slavnostní večer v neděli místního času v Prudential Center v Newarku v americkém státu New Jersey zahájil rapper Jack Harlow, který na scénu „přiletěl“ v maketě letadla a předvedl svou píseň First Class. Na pódiu se k němu přidala zpěvačka Fergie, někdejší členka skupiny Black Eyed Peas, která s Harlowem zazpívala svůj hit Glamorous.

Právě Harlow převzal první cenu show, cenu za nejlepší spolupráci, a to za své hostování v písni Industry Baby amerického rappera Lil Nas X.

Hudebníkem roku je Bad Bunny, píseň roku zpívá Billie Eilish

Cenu pro hudebníka roku získal španělsky hovořící zpěvák z Portorika Bad Bunny. Ocenění převzal před vyprodaným stadionem baseballového týmu Yankees v New Yorku, kde v tu chvíli odehrával koncert.

Anglický zpěvák Harry Styles vyhrál cenu album roku za Harry's House a jeho píseň As It Was ze stejného alba získala ocenění za nejlepší popový videoklip. Předávání cen se nemohl zúčastnit kvůli své show v Madison Square Garden v New Yorku. Titul píseň roku získal hit Happier Than Ever zpěvačky Billie Eilish.