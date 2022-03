Magnesia Litera vybrala nominace na nejlepší knihy roku 2021. V próze ji přitahuje rozpadající se svět

Na nejlepší prózu je už tradičně nominován dvojnásobný počet titulů oproti ostatním kategoriím. Magnesia Litera se tak snaží čtenářům pomoci, aby se snáze zorientovali v záplavě knižní produkce.

Za přečtení podle porotců stojí například existenciální román Stanislava Bilera. Hlavní hrdina jeho Destrukce je učitel, který před složitostí světa prchne na vesnici, místo klidu ale odhaluje svět v rozpadu. Podobně Zuzana Říhová v románu Cestou špendlíků nebo jehel na příběhu manželů hledajících cestu z vlastní krize útěkem z Prahy do pohraničí zpracovává témata konfliktu přírody a civilizace, města a venkova.

Kateřina Rudčenková v knize Amáliina nehybnost popisuje několik let v životě ženy, které pomalu utíká možnost stát se matkou a řešení hledá v psychoterapii a cestování. Simona Bohatá se zase v knize Klikař Beny vrací do osmdesátých let minulého století, do rozpadajícího se světa dělnických kolonií, hospod a sběrných surovin mezi bizarní postavy, které ho obývají.

Irenu Douskovou proslavil Hrdý Budžes, v němž normalizaci nahlížela skrze dětské vnímání. Nominaci na Magnesii Literu získala nyní za povídkový soubor Konec dobrý. Odehrává se v časovém rozpětí od roku 1968 přes pohřeb Václava Havla po covidovou současnost.

Spisovatel a novinář Štěpán Kučera soutěží se svým druhým románem Největší lekce Dona Quijota, v němž propojuje minulé příběhy s dnešními. Málo známé střípky o zajetí spisovatele Miguela de Cervantes v Alžíru i o jeho vrcholném románu propojil s tématem sebedestrukce civilizací.

Próza českého spisovatele se objevila i v nominacích na nejlepší překlad. Winterbergovu poslední cestu totiž Jaroslav Rudiš napsal německy, do češtiny ji nepřeložil on, ale Michaela Škultéty. Ocenění za překlad můžou získat také Michael Alexa a Michala Benešová, kteří se popasovali s rozsáhlým paralelním světem v knize Led od polského spisovatele Jacka Dukaje. Třetí nominovaný Petr Onufer provedl čtenáře surreálným vírem v příběhu Perník od britské prozaičky Helen Oyeyemiové.