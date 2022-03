Do tvorby Woodyho a Steiny Vašulkových zasahuje videomapping i virtuální realita

Brněnský rodák Bohuslav Woody Vašulka odešel z Československa v šedesátých letech, spolu s manželkou Steinou, která pochází z Islandu. V sedmdesátých a osmdesátých letech Vašulkovi rozvíjeli podoby videoartu. Klíčovým rysem jejich tvorby byla inovace. Výstavní triptych Vasulka Live Archive / Interfaces začal už v prosinci videomappingem na čelní fasádě Domu umění. V upravené verzi zůstal i součástí výstavy.

Tvorbu Vašulkových pro účely videomappingu dotvořily umělé neuronové sítě. Výsledkem byla kaleidoskopická podívaná. „Stejně jako tehdy Vašulkovi ohýbali zvuk i obraz, tak i my jsme teď remixovali obraz a zvuk,“ srovnává tvůrce videomappingu Jiří Mucha.

Ve virtuální realitě i v „kuchyni“

Výstavní triptych následuje prezentace tvorby Vašulkových ve virtuální realitě a trvalá interaktivní expozice videí na webu vybaveném umělou inteligencí. „Ocením, když mediální dílo není omezeno jenom na filmový pás nebo videonahrávku, ale když tvůrce uvažuje ve 3D, v inscenování celého prostoru a kompletního zážitku,“ dodává kurátorka Jana Horáková.

Loni uplynulo padesát let od založení „divadla elektronických médií“ The Kitchen v New Yorku. Vašulkovi v něm experimentovali s uměleckými možnostmi videa, nových médií a technologií. Podle newyorské „kuchyně“ dostal název také spolek Vašulka Kitchen Brno, který sídlí v Domě umění. Pečuje o odkaz Vašulkových, spravuje jejich archiv a zároveň iniciuje a podporuje řadu tvůrčích počinů, které udržují dílo pionýrů videoartu stále živé.