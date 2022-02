Lojzek Lapáček v ostravském divadle dribluje napříč dvacátým stoletím

Román Oty Filipa má pro ostravský region svůj význam. „Když se chce někdo dozvědět, co je mentalita Ostravy, ať si přečte Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka od Oty Filipa. Pozná tam ten národnostní mumraj Ostravy, jak se v ní spolu potýkali a někdy i žili v harmonii Češi, Němci, Poláci a Židé,“ radí historik literatury Jan Malura.

Lojzka stvořil Filip nejprve ve své hlavě, zatímco byl zavřen na samotce v ostravské věznici. Více než rok dostal za protestní list, který napsal komunistickým pohlavárům k prvnímu výročí srpnové okupace. Titulního hrdinu vybavil autor schopností „létat a mluvit s mrtvými“, ale do příběhu zapletl i své vlastní zážitky z dětství a dospívání ve Slezské Ostravě.

Děj se odehrává na pozadí vzniku a vzestupu místního fotbalového klubu. Inspirací byl mimo jiné Filipův otec, který provozoval kavárnu, kde se scházeli fotbaloví funkcionáři. Za války se táta Oty Filipa dal k Němcům, podobně románový Lojzek vstoupí do Hitlerjugend. „Udělali jsme básnickou metaforu Ostravy a jakousi upoutávku na román. Neměli jsme tendenci ho převyprávět, to se nedá,“ uvedl Tomáš Vůjtek, který knihu převedl do jevištní podoby.

Život Oty Filipa by vydal na román

Román, který si přinesl z vězení jen ve své hlavě, sepsal Ota Filip po svém propuštění na papír. V obavě z domovní prohlídky ho pak odeslal tajně svým přátelům do Německa, kde nejprve kniha vyšla. V Československu mohl příběh Lojzka Lapáčka vyjít jen v samizdatu, nakladatelství v sedmdesátých letech rukopis zejména s ohledem na „závadnou“ osobu autora odmítla. Do knihkupectví se tak dostal až v devadesátých letech, kdy také vznikl seriál České televize.