Zemřel spoluzakladatel skupiny Olympic Pavel Chrastina. Bylo mu 81 let

Chrastina se narodil 25. dubna 1940 v Praze. Jako člen pražských kapel EP-Hifi a Studijní skupiny big beatu se významně podílel na podobě tehdejší české hudební produkce. První skupinu si založil už jako student elektrotechnické fakulty v roce 1958 na zámku v Poděbradech. Jmenovala se Samuel's Band.

V kapele Olympic Chrastina strávil sedm let, od roku 1962 do roku 1969. Za jeho odchodem prý stály dva důvody, jak říkal v rozhovorech. Jedním z nich prý byla ponorková nemoc, druhým jiné ambice. Chtěl totiž psát i jiné než písňové texty. Studoval na pražské FAMU dokumentaristiku a pracoval v televizi. V osmdesátých letech z Československa emigroval, do vlasti se vrátil v roce 1994.