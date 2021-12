Zemřel básník a textař Karel Šiktanc

Při psaní mu vždy šlo o prolínání věcí či témat na co nejmenším prostoru, avšak s co největším nábojem. „Nasvítit moment ze všech stran,“ popsal to jednou Šiktanc. Často využíval úryvky z náhodně zaslechnutých rozhovorů a nebránil se průnikům jinam: „A pořád jsou věci, které přivoláš jen / mlčením. / Pro které ještě nemáš abecedu.“

Podle básníka Petra Hrušky, který o něm napsal monografii nazvanou Někde tady (2010), se Šiktanc vždy vyznačuje „náročnou prací se slovem, rytmem i rýmem … svébytnou zaříkávací metaforikou, nervní intonací, archaickými novotvary, promluvou lomenou do zámlk či nezvyklým grafickým členěním jednotlivých veršů s různě velkými mezerami mezi slovy“.

Rodák z Hřebče na Kladensku Šiktanc, jehož otec byl truhlářem a později železničním zřízencem v ocelárnách, absolvoval učitelský ústav. Vysokou školu pedagogickou ale nedokončil a v roce 1950 se stal redaktorem Českého rozhlasu. V letech 1955 až 1959 byl členem redakční rady časopisu Květen a literárního uskupení utvořeného kolem něj, které se hlásilo k programu takzvané poezie všedního dne (spolupracoval se svým přítelem Jiřím Šotolou). Od roku 1961 byl deset let šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta.

Budovatelství, nemilost, samizdat

V 70. letech však upadl v nemilost a s nastupující normalizací byla v Mladé frontě zlikvidována většina nákladu jeho sbírky Mariášky a Šiktanc sám z nakladatelství v roce 1971 odešel. V následujícím období vystřídal řadu příležitostných zaměstnání, pro svůj odmítavý postoj k totalitní moci a veřejnou angažovanost byl vyslýchán a zbaven oficiálních publikačních možností.

„Živil jsem se tenkrát různě. Chodil jsem třeba s kluky tapetovat do Juldy ­ Fuldy na vánoční trh. Poslední dva roky jsem pak dělal strážného tenisových kurtů na Štvanici u Kodeše, který mě tam vzal jako vrátného a hlídače. Napsal jsem díky tomu knížku Ostrov Štvanice,“ vzpomínal později.