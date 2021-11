Bookerovu cenu za román získal jihoafrický spisovatel Galgut

Letošní Bookerovu cenu za román získal jihoafrický spisovatel a autor divadelních her Damon Galgut. Sedmapadesátiletý autor se svým románem The Promise (Slib) patřil k favoritům prestižní literární soutěže, uvedl deník The Guardian. Spolu s cenou získal také odměnu 50 tisíc liber (1,5 milionu korun), uvedla agentura AP. V češtině mu dosud žádný román nevyšel.