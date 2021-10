Komiksový Batman v Praze bojuje proti „bolševickému čarodějovi“

Batman zamířil do Prahy, aby se tu za komunistické éry postavil zlu. Maskovaný hrdina se totiž poprvé dostal do rukou českých autorů. Komiksová povídka Štěpána Kopřivy a Michala Suchánka vyšla v knize Batman – Svět, do níž se zapojili tvůrci ze čtrnácti zemí.