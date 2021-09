Deset akcí, které v září ocení čtenáři: Festivaly, slam poetry, romány na divadle i literární soutěž

Soutěž o nejlepší povídku

(celé Česko, do 10. října)

Jaký příběh se skrývá za několik set let starou rytinou, zajímá Akademii věd ČR, která začátkem září vyhlásila soutěž o nejlepší povídku. Vybraná rytina sice vznikla kdysi dávno jako ilustrace konkrétní knihy, její titul ale Akademie neprozradila, aby neomezovala fantazii autorů. Svou povídku v rozsahu maximálně deseti tisíc znaků mohou až do 10. října posílat jak děti, tak dospělí – ceny budou uděleny v kategoriích do a nad patnáct let.

Spisovatelům pomůže navíc on-line studovna s radami pro tvůrčí psaní. „Někdy pomůže zkusit zapomenout na to, co vidíte na první pohled. Nepopisovat zjevné a výtvarný motiv vnímat spíš jako prostředníka pro svou vlastní obrazotvornost,“ doporučuje například organizátorka soutěže Marina Krahulcová.

Na vítěze čeká možnost absolvovat kurz tvůrčího psaní a poukázka do knihkupectví. Nejlepší povídky budou vyhlášeny 6. listopadu.

Knihex

(Praha, 18. 9.)

Podobné zájmy jako olomoucký LITR má i pražský Knihex. Jednodenní prodejní trh shromáždí v Kasárnách Karlín ukázky z produkce více než pěti desítek malých nakladatelství.

Knihy si lze na Knihexu zakoupit, prohlédnout i se s nimi seznámit prostřednictvím autorských čtení třeba Petra Borkovce, Zbyňka Vybírala nebo Marky Míkové. Další program nabídne diskusi o norské literatuře, ženách v současném komiksu nebo fungování knižního trhu v hlavním městě. Návštěvníci mohou navíc sebe i děti zabavit v uměleckých dílnách.

Slam Poetry Masters

(Plzeň, 20. září)

Na začátku září se mistrem České republiky ve slam poetry stal Petr Brožovský alias Švéd. V běžném životě advokátní koncipient z Chomutova. „Je to strašná legrace, devadesát procent lidí tady se nesnaží změnit svět, ale užít si večer,“ prohlásil po vyhlášení klání v přednesu vlastních básnických textů.

Nejlepší slameři letošního ročníku, tedy vedle Švéda i ostatní finalisté, se sejdou ještě na večeru v plzeňské Papírně. Večer v disciplíně, která propojuje poezii a show, moderuje mistr republiky z roku 2014 Anatol Svahilec.

Noc literatury

(různá místa v Česku, 22. září)

Neobvyklé místo a současný literární text v podání herců propojuje opět Noc literatury. Hlavní, pražská část, objevuje každý rok jinou část města, letos akce zakotvila v Podolí a Braníku.

Zájemci mohou od večera až téměř do půlnoci obcházet dvacet míst, na nichž z překladů současné evropské literatury budou předčítat Filip Kaňkovký, Marek Adamczyk, Elizaveta Maximová, Milena Steinmasslová nebo Ondřej Pavelka. Zazní mimo jiné úryvky z knih autorů, kteří osobně přijedou na navazující veletrh Svět knihy Praha. Třeba francouzský romanopisec Laurent Binet nebo maďarská laureátka Ceny Evropské unie za literaturu Edina Szvorenová.

Do Noci literatury se ale zapojují, i když ne nutně v ten samý den, i další obce v Česku. Do aktuálního ročníku se jich přihlásilo zatím více než pětasedmdesát. Akce se prostřednictvím Českých center dostává i do zahraničí.

Svět knihy Praha

(Praha, 23. až 26. září)

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha slibuje letos téměř tři stovky vystavovatelů a přes šest set účinkujících z necelé třicítky zemí a regionů. Hlavní slovo dostane jako čestný host Francie, pozornost se ale soustředí i na Polsko, jemuž ve velké prezentaci loni zabránila proticovidová opatření, a Bělorusko.

Hlavními hvězdami z řad spisovatelů mají být už zmíněný Laurent Binet, který představí novinku Civilizace, v níž popisuje alternativní dějiny; britský autor románového opusu Atlas mraků – ale také scenárista čtvrtého pokračování Matrixu – David Mitchell a nigerijsko-americká autorka a aktivistka Chimamanda Ngozi Adichieová. Ta je díky překladům i českým autorům známá především autobiografickým bestsellerem Amerikána.