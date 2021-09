Pozorovatelna sobů i podvodní restaurace šetrně propojují architekturu s přírodou

Výstava Arctic Nordic Alpine v Galerii Jaroslava Fragnera do 13. října představuje práci světově proslulého ateliéru Snøhetta. Norská architektonická kancelář si udělala jméno na návštěvnickém centru památníku k 11. září v New Yorku nebo opeře v Oslu. Výstava ale vybírá inspirativní realizace, na nichž Snøhetta ukazuje, jak lze stavět v citlivém horském prostředí, a přitom se k přírodě chovat šetrně. Studio chce do dvaceti let dosáhnout uhlíkové neutrality u všech svých projektů.