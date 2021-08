Ředitel Národního divadla: Jestli nový šéf činohry přizve Špinara, rozhodně mu bránit nebudu

Výhrady k údajné rigidnosti české první scény Burian slyší, sám uvádí, že Národní divadlo nesmí být zatuchlá instituce, která hraje to, co bylo v módě před čtyřiceti lety. Současně ale upozorňuje, že první scéna republiky není scéna experimentální.

Špinarovi měl jeho prodloužený mandát skončit za dva roky. Nový umělecký ředitel ale v současné situaci povede soubor činohry už od září 2022. Burian uvádí, že zamýšlí ustavit výběrovou komisi, která spolu s ním vytipuje kandidáty zejména mezi režiséry a dramaturgy, a povede s nimi dialog, zda mají o úlohu v divadle vůbec zájem. O něco jasněji by mohlo být v půli listopadu.

„Nevím, jestli (Daniel Špinar) přestane pracovat v Národním divadle jako režisér. Nevím, kdo bude uměleckým ředitelem. Jestli ho přizve ke spolupráci, já tomu rozhodně bránit nebudu.“

Burian: Chování musíme přizpůsobit my

Zlepšit Burian míní i kritizované poměry na DAMU, příslušný patnáctibodový návrh už odevzdal děkanovi. „Že nás studenti měli potřebu upozornit na to, že výuka je někdy příliš náročná a oni se cítí v tísni a úkoly nezvládají třeba kvůli tomu, že se bojí hodnocení, je vážná věc a tím se musíme zabývat. Možná, že jsou naše nároky opravdu příliš vysoké a potřebují rozložit v čase,“ uvádí Burian.

Za zásadní považuje dialog se studenty a to i prostřednictvím neutrálního moderátora – ombudsmana. Změnit by se měl také studijní plán, snížit počet povinných hodin, a do výuky dramaturgie a režie by se nově měla silněji zapojit i střední generace.

„Mění se cítění mladých lidí, co je a co není přijatelné. Reflexi musíme udělat všichni,“ prohlásil Burian. „Je možné, že jsme to zanedbali. Možná, že ne všichni kolegové cítí, kde hranice mladých lidí je a mají pocit, že to je jako před čtyřiceti lety. Nemůžeme tvářit se, že je donutíme, ať se chovají tak, jak jsme se chovali, když nám bylo dvacet. Chování musíme přizpůsobit my.“