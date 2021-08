Šťastnější a dospělejší než kdy jindy? Billie Eilish vydala desku, na níž řeší úskalí globální slávy

„Když nejsem s tebou, jsem šťastnější než kdy jindy. Chtěla bych to umět líp vysvětlit, chtěla bych, aby to nebyla pravda,“ zpívá Eilish v písní Happier Than Ever o toxickém vztahu, v němž vždycky tahala za kratší konec a byla k smrti vyděšená. Teď už ale „nechce ztrácet čas, který nemá“ a dělá za partnerem, který ji nerespektoval, tlustou čáru. V klipu píseň začíná v pokojíčku vymalovaném pastelovými barvami, pak ale nahrávka začne burácet, Eilish bičuje déšť a vše končí nekompromisním „Leave me f *cking alone“.

Nikdy nezmizet z médií

Nové písně napsala opět s bratrem Finneasem, oba prý chtěli vytvořit nadčasovou nahrávku, v níž mimo jiné odkazují třeba k Peggy Lee nebo Franku Sinatrovi. „Není to covidové album, ale poprvé za čtyři pět let jsme měli konečně čas psát písně tak, jak jsme chtěli, bez tlaku z deadlinů. To bylo skvělé, protože nepíšu zrovna rychle,“ pochvalovala si v rozhovoru pro The Guardian.

Eilish prorazila v roce 2015 ve třinácti letech, když na internetu uvedla píseň Ocean Eyes. Globální úspěch pak přišel s veleúspěšnou deskou z roku 2019 „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ s hity jako Bad Guy nebo All the Good Girls Go to Hell. Za album získala pět cen Grammy, další dvě sošky přidala i letos za píseň No Time to Die k odkládané bondovce i za song Everything I Wanted. Zpěvačka tak nemizí z médií, což její novinka také reflektuje.

Na sociálních sítích se třeba nedávno řešilo video, podle něhož měla ve třinácti letech Eilish použít při zpěvu hanlivé označení pro Číňany, za což se omluvila s tím, že v té době nevěděla, co označení znamená. Letos se také probíral jak zmíněný filmový dokument natočený pro videotéku Apple TV+, tak výrazná změna image. Ty tam najednou byly rozměrné pytlovité outfity a mikiny, když zpěvačka v rozhovoru pro British Vogue debutovala v blonďatých vlasech a korzetu, v němž připomínala konvenční krásku. Právě na neustálé propírání vzhledu naráží i nová deska.