„Nechápu, proč mě máte rádi.“ Hvězdy pop music na kameru odhalují, co obnáší popularita

„Musíte být v pohodě, protože jste důvodem, proč jsem v pohodě já,“ říká v dokumentu s názvem The World's a Little Blurry na koncertě svému velmi mladému publiku zpěvačka Billie Eilish, když se jedné z fanynek udělá špatně. „To je divný. Jsem obyčejná holka. Nechápu, proč mě máte rádi,“ nechává se slyšet při jiné příležitosti dívka, která prorazila v roce 2015 ve svých třinácti letech, když na internetu uvedla píseň Ocean Eyes, již napsala s bratrem Finneasem. Aktuální dokument ji začíná sledovat o tři roky později, kdy už je hvězdou. Hudbu v něm tvoří v dětském pokoji, který je zavalený věcmi, nechává se však slyšet, že písně píše jen extrémně nerada, i když zároveň přitakává, že „mít píseň, která přesně popisuje tvoje emoce, je ten nejlepší pocit na světě“. Její vnitřní svět se však propisuje do tvorby, v níž mnozí vidí výpověď o úzkostné generaci. „Lidé mi říkají: To je tak temné. Vydej nějakou veselou hudbu. Ale já nejsem veselá. Proč bych psala o něčem, co neznám?“ ptá se Eilish, která ve filmu například spolu s matkou i producenty řeší singl Xanny, v němž zpívá o své averzi k drogám. Podle producentů by se jí však píseň mohla vymstít, pokud by někdy v budoucnosti byla „nachytána“ s jointem či s cigaretou. „To opravdu nevydáme nějakou píseň ze strachu, že by to pak mohla udělat?“ oponuje producentům matka hudebnice.



Video of Billie Eilish: The World’s A Little Blurry — Official Trailer | Apple TV+

Globální sláva jako něco obyčejného Je to totiž právě rodina, od níž dostává v dokumentu Eilish bezpodmínečnou podporu, což je cítit z pasáží, které působí jako domácí video. Rodiče si tak na kameru stěžují, že „Billie odjela za klukem a neřekla jim, kde bydlí“, aby ji pak o desítky minut stopáže později budili s tím, že je nominovaná na několik Grammy. Občas kamera leží na kuchyňské lince, občas se rodina zpěvačky točí sama. Tvůrci jako by se snažili navodit dojem, že globální sláva je něco obyčejného a dostupného. Je otázkou, nakolik je intimita zobrazovaných situací, do nichž se promítnou zdravotní i vztahové problémy, kalkulem či přirozenou generační potřebou sdílet o sobě všechno na sítích. O zpěvačce totiž v dokumentu padne, že svoji image na internetu samozřejmě bedlivě kontroluje – bojí se, že by ji lidé mohli nemít rádi. To se nakonec ukáže v jednom z výraznějších konfliktů, které dvouapůlhodinový dokument nabízí. Když se po jednom z koncertů se zpěvačkou chce fotit více skupin lidí, než bylo domluveno, napůl v panice od nich odběhne, což podle matky měla překonat. „Nesmím mít špatnou chvilku. Někdo hned okomentoval fotku, kterou jsem zveřejnila: Bylas během osobního setkání nezdvořilá a otrávená,“ popisuje pak tlak od lidí, kteří prý „chtějí jenom fotku“.



přehrát video Rozhovor se zpěvačkou Billie Eilish, která ovládla letošní Grammy Zdroj: ČT24