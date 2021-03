Cenám Grammy dominovaly ženy. Nahrávku roku si odnesla Eilish, rekord pokořily Beyoncé a Swiftová

Video of Megan Thee Stallion - Savage Remix (feat. Beyoncé) [Lyric Video]

Meghan Thee Stallion si z ceremonie odnesla prestižní ocenění objev roku, a to jako první raperka od roku 1999. „Nechci se rozbrečet. Všichni nominovaní v této kategorii jsou tak skvělí,“ okomentovala vítězství. „Byl to náročný rok, ale zvládli jsme to,“ připomněla dopady koronaviru na veřejný život raperka.

Černošská témata se dotkla i Grammy

Pro třiadvacetiletou R&B zpěvačku H.E.R. je letošní vítězství již třetí cenou Grammy. Slova v názvu skladby I Can't Breathe (Nemůžu dýchat) před svou smrtí opakoval Afroameričan George Floyd. Ten zemřel loni v květnu, když mu několik minut na krku klečel policista. Jeho úmrtí vyvolalo vlnu protestů proti policejnímu násilí a rasismu v USA i ve světě. H.E.R. ve videoklipu k písni připomíná demonstrace a jména dalších černochů, kteří zemřeli při zásahu policie.