„Director of Fluxus East“ Milan Knížák prodal svou sbírku. A zkouší se dorozumět s Bohem

Milan Knížák si cestu k hnutí našel už v šedesátých letech, byl jmenován „director of Fluxus East“, tedy „ředitelem Fluxu na Východě“. Dokonce na pozvání zakladatele Fluxu George Maciunase přijel v roce 1968 do Spojených států.

Díla tvořená členy Fluxu měla být často neprodejná a pomíjivá, některá paradoxně ale zůstala uchovaná. Největší sbírky spravuje newyorská MoMA a Stuttgartská státní galerie. „Ta moje je zajímavá tím, že jsou v ní trochu osobnější věci. Dostal jsem je přímo od autorů jako dar nebo je někdo přímo pro mě udělal,“ poznamenává Milan Knížák ke sbírce, kterou budoval se svou manželkou Marií.

Najde se v ní na sedm set položek od šestačtyřiceti umělců. Zejména multiply (výtvarné dílo vyráběné ve větším množství), objekty, kresby, ale i fotografie, filmy dokumentující různé performance, autorské knihy a korespondence.

Zastoupení autoři se často věnovali výtvarnému umění a zároveň hudbě: konceptualista a avantgardní skladatel George Brecht, francouzský akční umělec Robert Filliou, anglický skladatel a básník Dick Higgins, americká vizuální umělkyně Alison Knowlesová nebo její krajan Ben Patterson. Nejznámějším jménem, alespoň pro širokou veřejnost, je výtvarnice, hudebnice a manželka Johna Lennona Yoko Ono.

„Sbírka manželů Knížákových je sbírka přímých účastníků hnutí Fluxus, to je to podstatné, co jí dodává jedinečnost, nejen v kontextu Evropy, ale možná i celého světa,“ domnívá se Štefan Tóth z Kunsthalle Praha, která sbírku koupila a také ji vystaví. Nový multifunkční prostor pro umění a kulturu by se měl v objektu bývalé trafostanice na pražském Klárově otevřít v únoru příštího roku.

Rozkousal hostii, ale teď zdobí kostel

Mnohem dříve je možné si prohlédnout vitráže, které Milan Knížák spolu s Milanem Peričem navrhli pro kostel svatého Lukáše ve Svárově. Nyní se vyrábějí v pražském uměleckém sklenářství, jež pracovalo i pro chrám svatého Víta.

Vitráže Milana Periče v presbytáři zobrazují evangelisty. Milan Knížák dodal návrhy svatého Jana, Rocha, Václava a Šebestiána. Sám při tom říká, že on osobně není členem církve. Vystoupil z ní ve svých osmnácti letech spácháním těžkého hříchu – bez zpovědi rozkousal hostii. Ale přiznává, že je věřící a Boha stále hledá.

„Chci hledat osobní cestu k něčemu, čemu nerozumím. A podle mě je Bůh to, čemu nemůžeme rozumět, co někde je, co víme nebo tušíme, že někde existuje, ale nemůžeme si s tím nějak poradit,“ vysvětluje.

Veřejnosti budou nové vitráže slavnostně představeny 28. září, v den svátku svatého Václava.