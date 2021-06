Zemřela herečka Nina Divíšková

Rodačka z Brna vystudovala pražskou DAMU a už zde se setkala se svým celoživotním partnerem, režisérem a hercem Janem Kačerem. S ním a s řadou dalších hereckých osobností pak spoluvytvářela slavnou etapu ostravského Divadla Petra Bezruče konce 50. a první poloviny 60. let.

Její divadelní život je ale spjat především s pražským Činoherním klubem, v jehož angažmá setrvala 35 let. Po odchodu z Činoherního klubu Nina Divíšková hostovala na předních pražských scénách, z nichž nejvíce se do povědomí publika zapsala v Dejvickém divadle, kde se po devět let vžívala do role matky v kultovní inscenaci Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství.

Ve filmu ztvárňovala až do zralého věku spíše vedlejší role, mezi nimiž vynikala postava pacientky psychiatrické léčebny ve snímku Evalda Schorma Návrat ztraceného syna či intrikářská Otýlie v Morgianě Juraje Herze. Výraznější příležitosti před kamerou získala až v posledních letech – například ve filmové verzi Příběhů obyčejného šílenství, v komedii Anglické jahody a hlavně v populární postavě babičky Běty ze seriálu Vyprávěj.