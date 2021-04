„Umění není to, co je perfektní.“ Před deseti lety zemřel fotograf Miroslav Tichý, který zachytil ženy škvírou v plotě

„Bylo to úžasné. Třeba čočky sám vyráběl z plexiskla – a fungovaly,“ vzpomínala na něj v roce 2013 dokumentaristka Nataša von Kopp, která o něm natočila film. „Jeho krédo bylo, že umění není to, co je perfektní, ale že právě to neperfektní má kouzlo a poezii,“ dodala.

Tichý vstoupil do povědomí mimo Kyjov na konci devadesátých let zásluhou Čechošvýcara Romana Buxbauma, jenž se s ním stýkal od roku 1982 a získal od něj kolem tisícovky snímků. Cena jedné fotky se nyní pohybuje v řádech tisíců eur. Fotografie byly vystaveny v mnoha zahraničních galeriích, mimo jiné v Haagu, Seville, New Yorku, San Franciscu nebo v pařížském Centre Pompidou. Na prestižním festivalu fotografie v Arles v roce 2005 získal cenu Objev roku. V Praze se velké výstavy dočkal v roce 2010.

Vytvořilo mu jeho okolí komerční image?

Tichý však o popularitu nestál, žil stále stejně a do soukromí si pouštěl jen málokoho. Byl kyjovskou postavičkou, která nedbá na svůj zevnějšek. Z jeho úspěchu tak podle některých těžilo spíše jeho okolí, které kolem něj vytvořilo marketingově vděčnou auru nedostupného umělce žijícího ve vlastním světě. Umělecký provoz z něj tak měl podle části kurátorů vytvořit vykonstruovaný fenomén, jenž lze dobře prodávat, což jde ale proti smyslu Tichého života.

„Celá Tichého existence byla skandální, a to nejen v kontextu stalinské diktatury; tím skandálnější by byla v Americe, kde by byl zatčen a navěky uvězněn za sexuální harassement,“ napsal Gianfranco Sanguinetti v Tichého monografii Podoby pravdy, která vyšla i v češtině. Podle něj se Tichý dopouštěl recidivy každým snímkem, jeho umění bylo oslavou politické nekorektnosti.



Kyjovská radnice aktuálně jeho snímky mnohonásobně zvětšené vyvěsila na zeď místního kina. Tichého přítel a sběratel Buxbaum chce také ve městě zřídit depozitář i galerii současného umění, kterou bude provozovat město. Galerie vznikne v budově, kterou Buxbaum vlastní a kde měl Tichý nějaký čas ateliér. Druhou galerii věnovanou Tichému chce Buxbaum otevřít v Curychu. Tichý zemřel ve věku 84 let 14. dubna roku 2011 v Kyjově.