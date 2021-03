Je o tom, co nás honí a co honíme my, říká Kato o novince Made in Strašnice

Omezené možnosti vystupování přiměly Prago Union nejprve k předělávce svých věcí pro komornější sestavu. Přišli s projektem Pragobřinkostroj, kdy si při rapu vystačili jen s mikrofonem a klavírem, ale i tato vystoupení museli zrušit, protože koncerty protipandemická opatření zakázala úplně.

Přerušená návaznost

„Pořád můžeme tvrdnout ve studiu a udělat za rok celou novou desku,“ říká Kato, čím se hudebníci bez kontaktu s živým publikem mohou zabavit. Novinka díky tomu vychází rok a půl po předchozí nahrávce. Prago Union nedodrželi nejen několikaletý odstup mezi alby, jak byli v předchozí době zvyklí, ale zrušili i jejich návaznost.

„Vždycky jsem desky dělal tak, že každá další začíná zvukem, kterým končí ta poslední. Kdybyste je dali za sebe, tak budou navazovat. Ale tentokrát, ani nevím z jakého důvodu, jsem se rozhodl, že začnu znova,“ vysvětluje Kato.

Co se honí hlavou v maringotce

Nové skladby nahrával opět ve studiu, na něž přestavěl maringotku na své zahradě. Proto název Made in Strašnice, stejný text má Kato vytetovaný i na ruce. Mezi novými písničkami se podle rappera najde i naštvanější text, v němž si vyrovnává účty s úřady, ale tím negace končí. „Jinak je to o tom, co se člověku honí každý den v hlavě, co honí jeho a co honí on,“ podotýká.

K novince Made in Strašnice prý Prago Union speciální šňůru neplánují, posledních dvacet let totiž jedou nekonečné turné, jehož setlist obměňují novými písničkami.

Kato olympionikem i malířem

Hiphopvé stálice tuzemské scény navíc nedávno připomněly i předchozí desku Perpetuum Promile, když natočili nový videoklip ke skladbě Olympionik. „Myšlenka se odvíjela od obsahu písničky, kde přirovnávám každodenní pachtění k olympijským hrám. Byly to převlíkací orgie, protože to bylo natočeno za jedno odpoledne,“ prozradil o vzniku klipu Kato.

Videoklipem a deskou novinky v jeho uměleckém životě nekončí. Díky času během pandemie začal malovat. „Je to takové různorodé, co mě napadne, nemám zatím žádný vyhraněný styl,“ popisuje svá plátna. Několik obrazů dokonce už prodal, což ho prý „zachránilo před bezdomovectvím“.