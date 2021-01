Vysočina má o čtyři kulturní památky víc. Pro některé majitele to ale je spíš danajský dar

Jeden z nových památkových přírůstků se nachází v areálu železniční stanice Rozsochy. Kulturní památkou byl prohlášen objekt dokončený v roce 1904, v době svého vzniku sloužil jako veřejné toalety, lampárna, sklad a prádelna.

„Svým způsobem obohacuje a doplňuje památkový fond Kraje Vysočina o příklad sice drobné, ale zároveň kvalitní architektury, neboť objekty železničního stavitelství jsou zde zastoupeny jen velmi řídce,“ uvedl Miloslav Záškoda z telčského pracoviště NPÚ.

Náměstek brněnské Správy železnic Pavel Šprdlík ale hodnotu objektu vidí trochu jinak. „Pro nás jde o majetek zbytný, chceme tady budovat moderní železnici. Zažádali jsme pana ministra o přehodnocení,“ podotkl.

Poštovní úřad i kovárna už mají slávu za sebou

Bývalá poštovní stanice ve Stonařově byla uvedena do provozu za habsburské monarchie a fungovala sto sedmdesát let. Je poslední památkově hodnotnou budovou z jednadvaceti stanic u silnice, která bývala hlavní dopravní spojnicí mezi Prahou a Vídní. Největší slávu ale má už za sebou. Velkým problémem historické stavby je patrná vlhkost.

Víc účelů má v „životopise“ i kovárna se zvoničkou ve Věžnici. V objektu z druhé poloviny devatenáctého století byla také obecní sýpka, později upravená na školní třídu a učitelský byt. Podle Záškody má stavba „historickou, architektonickou a památkovou hodnotu“ díky autenticitě dochovaných prvků včetně kovářské dílny se zděnou výhní.

„Stav je havarijní. Obec to kupovala v roce 2017 za symbolickou cenu od bývalé paní majitelky. Kupovalo se to hlavně proto, aby se to zbouralo,“ dodává ale starosta obce David Drahoš (nestr.). Nejhůř je na tom střecha, oprava přijde na půl milionu korun. Obec dá dohromady zhruba sto tisíc, zbytek plánuje získat prostřednictvím dotací.