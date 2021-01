Flétnistka Martina Komínková zhudebnila kostely

Do kostela blahoslavené Marie Restituty na brněnském sídlišti Lesná přišla Martina Komínková, ještě když byl rozestavěný. Ve svatostánku stavěném v letech 2017 až 2020 měla vyzkoušet akustiku.

„Když jsem vstoupila, byla jsem tou krásou ochromená. Dotkla se mě tak, že jsem to nemohla vyjádřit slovy – a vyjádřila jsem to právě pomocí flétny,“ vysvětluje. Později se do kostela vrátila, aby tu náhrala album Resonance. Vystačila si sama, jen s mikrofonem, flétnami a looperem.

„V současné době si vytvářím svůj hudební jazyk,“ podotýká Komínková. „Na CD používám flétny s převážně hlubším rozsahem, zobcové flétny basovou a tenorovou a potom také příčné,“ upřesnila.

Ozvěny okna

Nahrávka je také záznamem jejích dojmů z kostela v Sazovicích. Skladba Ozvěny doteku, která zde vznikla, je postavena na třech tónech. „Inspirace vychází z trojúhelníkového okna,“ prozradila flétnistka.

U nahrávky ze dvou kostelů zřejmě nezůstane. Do budoucna by prý ráda hudebně zachytila i další svatostánky, vyhlédnutou má například vznikající kapli v Nesvačilce na Brněnsku.