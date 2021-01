Nové Poselství ze Stínadel navazuje na Foglarova dobrodružství

Poselství ze Stínadel se podle svých slov pokusil napsat foglarovským stylem. „Nastínil městskou krajinu, uličky se šeřením, plynové lampy, tajemná zákoutí, a pak vyústění příběhu je v některých ohledech až překvapivě podobné tomu, jak to napsal Jaroslav Foglar,“ upřesnil Müller.

Se svým idolem se setkal, o svých snahách navázat na jeho literární dobrodružství mu ale neřekl. „Vím, že byl celkem háklivý na to, kdyby někdo další psal o Stínadlech,“ vysvětlil.

Červinka, podobně jako Foglar, pracoval celý život s dětmi. V polovině šedesátých let založil „raketovou posádku“ časopisu ABC, která se rozrostla na turistický oddíl inspirovaný Foglarovým románem Hoši od Bobří řeky. Po revoluci vedl skautský oddíl.

Josef Červinka foglarovky nejen četl, ale vymýšlel podle nich také hry pro svůj oddíl. Postupně začal známé příběhy rozšiřovat o nová vyprávění. „Nedopovězená místa ve Foglarových románech lákají spisovatele dodnes. Buď sami chodili do skauta, nebo jim Jaroslav Foglar v dětství učaroval,“ podotýká programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Müller.

V novém příběhu dostanou Rychlé šípy zašifrovanou zprávu ze Stínadel, že kdosi ukradl ježka v kleci, a vydávají se do tajemné části města opět pátrat.

Po vleklých sporech o autorská práva začalo nakladatelství Albatros nedávno Foglarovy příběhy opět vydávat. Čtenářům je předkládá jak v podobě odkazující k prvním vydáním, tak s úpravami, které někdejší dobrodružství posouvají blíže k současné mládeži.

Poselství ze Stínadel patří do zamýšlené řady titulů navazujících na známá díla. „Rozvíjejí je v rámci stylu, ale přitom jednak domýšlejí neodhalená tajemství, jednak přidávají nové příběhy,“ upřesnil Ondřej Müller.

Do Stínadel i při venkovní hře

„Hlavní kouzlo knížek Jaroslava Foglara tkví v tom, že ty příběhy se daly zažít,“ nepochybuje autor doslovu k novince Martin Izera.

Jeho slova potvrzuje i hra, kterou v prosinci spustila Skautská nadace Jaroslava Foglara. Znalci jeho příběhů se podle ní mohou vydat do ulic Starého Města, aby hledali ježka v kleci nebo létající kolo. Hra vychází z knihy Záhada hlavolamu a zapojit se je do ní možné do začátku března.