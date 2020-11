Zoufalý akt, nebo logický návrh? Brno by rádo své Národní divadlo přesunulo pod stát

Brno se chce svého Národního divadla zbavit přesto, že v době před pandemií dosáhla scéna rekordní návštěvnosti a že do divadelních budov město za posledních deset let investovalo více než jednu miliardu korun. „Janáčkovo divadlo bylo zrekonstruováno v poslední době za částku tři čtvrtě miliardy korun, Reduta za částku asi 350 milionů korun,“ vyjmenovává primátorka.

Řešení prázdné kapsy

Oslovila už poslance z Jihomoravského kraje. „Taková věc by musela být řešena zákonem, tedy by ji musel navrhovat někdo z poslanců,“ vysvětluje. O přechodu divadla pod správu státu chce jednat i se zástupci kulturní obce, nejen té brněnské.

Ředitel scény Martin Glaser ale návrh považuje za nereálný a nesystémový. „V tuto chvíli je to akt zoufalých správců města, kteří vědí, že budou mít prázdnou kapsu, a zároveň mají povinnost financovat tak velké divadlo,“ domnívá se.

„Máme za to, že by tento, podle nás logický návrh mohl být podpořen. Pro brněnskou kulturu by to samozřejmě přineslo větší možnosti financování,“ namítá ale Vaňková. Jen na provozní náklady divadla podle ní město vydá šest set milionů korun ročně. „Hovoří se o tom delší dobu. Toto téma jsme otevřeli v souvislosti s aktuální situací, kdy předpokládáme výrazný propad daňových příjmů města a hledáme, kde snížit jeho výdaje,“ dodává.

Jako pražské Národní

Stát se na možnost převzít první brněnskou scénu příliš netváří. „Překvapuje mě, že Brno akceptuje, aby pražští úředníci rozhodovali, kdo povede brněnské divadlo, a eventuálně měli vliv na jeho financování,“ podivuje se ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).