Divadlo J. K. Tyla zabavilo sebe i diváky muzikálovou televizí

Internetoví diváci mohou například alespoň v ukázce nahlédnout do muzikálu My Fair Lady, který kvůli koronaviru musel odsunout premiéru. „Čím víc se odkládá, tím víc člověk upadá do pochybností sám o sobě i smyslu práce, kterou dělá,“ přiznává Charlotte Režná, která v nastudování slavného muzikálového kusu ztvární Lízu Doolittleovou.

Zatím s kolegy pro MuzTV natočila třeba parodii na vědomostní soutěž Nejslabší, máte padáka. Zhlédnout lze také plzeňskou verzi Hříšného tance. Členové muzikálového souboru se snaží pobavit nejen hraním a zpíváním, ale i dalšími dovednostmi.

Vznikají tak pantomimické hádanky muzikálových písní, lekce cvičení či vaření. „Je to alespoň nějaký způsob, jak se dostat k divákům a nezakrnět,“ oceňuje Pavel Režný, čerstvý držitel ceny Thálie.