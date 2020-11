Radůza pluje kupředu s Anitou Garibaldiovou, vydala záznam koncertního melodramu

Spíš než na popis politické situace Itálie v polovině devatenáctého století se autorka na pozadí historických událostí zaměřila na Anitin vztah s Garibaldim. Vše líčí z pohledu sotva dospělého mladíka, který se do Anity platonicky zamiloval.

V projektu Kupředu plout sleduje své opakující se téma – jak žili obyčejní i výjimeční lidé ve výjimečných časech. Vypráví o Anitině cestě z rodné Brazílie do Itálie, kde se vedle svého muže Giuseppa Garibaldiho zapojila do hnutí za svobodu a národní jednotu Itálie.

O příběh Anity Garibaldiové zavadila písničkářka už v koncepčním albu Marathon, příběh běžce, který písně propojoval s povídkami. Přišlo jí prý škoda, aby zůstalo jen u jedné zmínky. „Byla to výjimečně statečná žena a v Latinské Americe a Itálii je velmi známá,“ upozorňuje Radůza.

Video of Radůza & SOČR - Kupředu plout (oficiální video)

„Nepsala jsem historický román ani vědecké pojednání. Vybrala jsem si romantickou linii. Pravdy jsem se držela, pokud jde o události, ale jinak jsem chtěla zpracovat příběh lásky, která – i když má svoje temná zákoutí – je nakonec tím, co je v životě důležité,“ vysvětluje Radůza.

Zpěv, hudba i vypravěč

Forma projektu má podle ní nejblíže k melodramu. Vedle písní s menším či větším hudebním doprovodem celým příběhem provází také vypravěč. Radůza oslovila herce Miloše Stránského. „Slyšela jsem ho v rozhlase, jak načetl knížku Odvedu vás do Sierry Madre, a do jeho hlasu jsem se zamilovala. A když pak četl texty, které jsem napsala, tak mě to dojímalo,“ přiznává.

V další tvorbě by se prý ráda od velkého zvuku orchestru vrátila ke svým začátkům. Příští album by tak chtěla natočit živě a sama.