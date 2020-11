Klip týdne: Není čas zavírat oči. Boje Arménů nenechaly chladnými System Of A Down

Video of System Of A Down - Protect The Land (Official Video)

Je tomu už dlouhých patnáct let, co System Of A Down vydali nějaký nový materiál. Od vydání alba Hypnotize se kapela ponořila do tvůrčího ticha a kromě občasných koncertů se její členové věnovali vlastním projektům. Tedy až doteď.

Možná je trochu škoda, že právě místo tvůrčího souznění to byly válečný stav a neutěšená situace v Náhorním Karabachu, jež donutily členy kapely dát se znovu dohromady a po dlouhých letech přijít s něčím novým. Nicméně SOAD byly vždy „tak trochu jiná“ kapela. Politika byla vždy častým námětem jejich textů. Ke svým arménským kořenům se tito Američané vždy hrdě hlásili, a to, že skrze svou hudební tvorbu chtějí palčivá témata týkající se především jejich domoviny dostat do povědomí širší veřejnosti, nebylo nikdy tajemstvím.

A nejinak je tomu i teď. „My jako System Of A Down jsme právě poprvé po 15 letech vydali novou hudbu. Nastal čas, abychom to udělali, protože společně máme my čtyři co říct jako jednotný hlas. Tyto dvě písně Protect The Land a Genocidal Humanoidz hovoří o strašlivé a vážné válce, která se odehrává v našich kulturních vlastech Arcach a Arménii,“ uvádí kapela ve svém oficiálním prohlášení.