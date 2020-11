Klip týdne: Lenka Nová přináší Z cest křehkou náplast na dnešní dny

Video of Lenka Nová - Z cest (oficiální video)

Režie se ujala mladá talentovaná režisérka Hannah Saleh (téměř absolventka FAMU, režisérka, art-directorka a zakladatelka platformy Adequate stuff), která si přizvala kameramana Václava Petříčka a střihačku Sabinu Mladenovou, supervize se ujal režisér Daniel Růžička. Termín premiéry vyšel, stejně jako vydání alba, do doby tuhého lockdownu.

„Album Dopisy zřejmě dostalo do vínku dělat lidem radost v této složité době. Vím, že je to už dlouhé, o to těžší, když stále nevidíme reálný konec. Proto věřím, že klip udělá lidem radost, přinese jim povzbuzení a odvede myšlenky na nejrůznější cesty, kam se vypravíme, až toto období skončí. Myslím na vás, držte se a myslete i na hezké věci, třeba díky hudbě,“ vzkazuje posluchačům Lenka Nová.

Klip se natáčel v malebné krajině na Liberecku, která nabízí neobjevená zákoutí, kde na štáb čekala mnohá překvapení a náhodná setkání. „Natáčení videoklipu jsme s Lenkou od začátku braly jako roadtrip. Vybraly jsme si pár lokací, které sloužily spíš jako startovací body pro místa, která jsme našly, nebo která si nás dokonce přivolala. Přesně o tomhle je podle mého názoru cestování, text písně i koneckonců má práce – ráda se nechám na konci překvapit. To slibovala i pro mě nečekaná spolupráce, která proběhla naprosto idylicky. Prostě jako výlet,“ okomentovala svou práci Hannah Saleh.

Album Dopisy vyšlo 21. března 2020, téměř čtyři roky po úspěšném albu Čtyřicítka, které Lenka vydala společně s Michalem Horáčkem. I přes mimořádnou situaci kolem koronaviru se rozhodla toto datum dodržet. Je přesvědčena, že hudba může v této složité době lidem pomoci. A reakce potvrdily, že udělala správně.

„Mám pocit, že album rezonuje v současné době dokonce více, než by rezonovalo v té zrychlené době ještě před rokem. Lidé mají zjitřené emoce, jsou více otevřeni pozitivním prožitkům, kterých se teď nedostává. Myslím, že následky letošní pandemie na nás dolehnou velmi tvrdě, ale myslím, že to přinese i nějaká pozitiva. Budeme si víc vážit spousty věcí, které jsme brali jako samozřejmost, tím pádem budeme nacházet víc radosti a smyslu života, až se do našich životů budou zase navracet,“ říká Lenka Nová.

Album bylo inspirováno skutečnými dopisy, které Lenka sbírala od svých fanoušků tři roky. Záměrem bylo vetknout písním autenticitu, intimitu, osobní příběhy, které skutečně někdo prožil. „Uvědomila jsem si, že písničky mohou být způsob komunikace mezi lidmi, že mohou sdělit něco, co se normálně bojíme druhému říct. Fungují jako spojka, uvolňují emoce a dokáží pomoci, což jsem chtěla na album přenést. Dumala jsem nad tím, na jaké téma to navléknout, až jsem došla k dopisům. V nich lidi dokážou snáz a s rozvahou říct, co mají na srdci, ať už v dobrém, nebo ve zlém,“ uzavírá zpěvačka.