Filmová upoutávka týdne: Americký sen není tak krásný, zjišťuje korejská rodina

Video of Minari | Official Trailer HD | A24

Mladý pár Jacob (Steven Yeun) a Monica (Han Ye-ri) si v osmdesátých letech kupují malý pozemek v americkém státě Arkansas. Místo pro ně symbolizuje možnosti nového začátku a samostatnosti, jaké se jim doposud nedostávaly. Ačkoli se ve výhradně bělošské komunitě nevyhnou tázavým pohledům, neztrácí optimismus. Domácnost se však zcela změní po příchodu milující, ale rázné babičky Soonjy (Youn Yuh-Jung). Obzvlášť malý David (Alan S. Kim) začne pociťovat, že se kvůli ní musí umenšovat.

Upoutávka ukazuje, s jakými výzvami se musí popasovat rodina, která by si chtěla splnit americký sen. Dům připomíná spíše dřevěný přívěs a velký problém nastane s hledáním vody na pozemku. Trailer ale přesto charakterizují hlavně příjemné emoce a lyričnost. Jak stojí v oficiální synopsi: „Minari ukazuje nespornou odolnost rodiny a to, co ve skutečnosti dělá domov domovem.“ „Minari“ je v kontextu filmu označení pro korejskou vodní rostlinu.

Nezájem kritiků vystřídalo nadšení

Film měl světovou premiéru letos v lednu na festivalu nezávislých snímků Sundance. Zde obdržel dvojici nejžádanějších poct – Velkou cenu poroty a cenu diváků. Tato kombinace v minulosti znamenala velké naděje pro sezonu filmových ocenění na konci roku. Minari jakožto americká produkce soutěžila v kategorii domácích filmů, ačkoli je většina dialogů v korejštině. Už v průběhu festivalu se k snímku vyjádřilo mnoho nadšených kritiků.

Minari režíroval Lee Isaac Chung. Jeho biografie do značné míry kopíruje vyprávění filmu – i on byl synem korejských emigrantů a vyrůstal na malé farmě v Arkansasu. Jeho celovečerní debut byl americko-rwandský počin Den osvobození (2007), který byl k vidění i na českém Febiofestu. Následně režíroval tři další díla – Lucky Life (2010), Abigail Harm (2012) a dokument o Rwandě I Have Seen My Last Born (2015), žádné z nich ale nevzbudilo větší pozornost.

Ústřední roli otce rodiny hraje v Minari soulský rodák Steven Yeun. V roce 2009 se přestěhoval do Los Angeles a krátce nato získal klíčovou roli mladíka Glenna v seriálu Živí mrtví (2010–2020). Od té doby hrál v mnoha dalších seriálech i filmech. Často také dabuje animované produkce. Jeho největším úspěchem z hlediska kritik a cen byla role tajemného Bena v mysteriózním jihokorejském thrilleru Vzplanutí (2018).

Americkou premiéru by měl mít snímek v následujících měsících. České uvedení zatím nebylo oznámeno.