Rodný dům Jana Zrzavého mohl být památníkem, obec ho ale pronajala jako sklad

Nejistá investice

Spolek přitom do chystaného památníku investoval už nejen svůj čas a invenci, ale také finance. „Za dvanáct let práce našeho spolku se nám podařilo získat sumu půl druhého milionu korun. Investovali jsme i sami. Myslím si, že do loňského roku to bylo z našich vlastních zdrojů čtyři sta tisíc, dalších dvě stě tisíc jsme letos investovali do rekonstrukce třídy,“ vypočítává člen spolku Ladislav Langpaul. Také jeho váže k malíři příbuzenský vztah.

Jana Zrzavého tak v okrouhlické škole zatím připomínají jen umělecky ztvárněná vrata inspirovaná jeho obrazem Kleopatra II nebo kovová replika výtvarníkova podpisu. Oboje na zakázku spolku vytvořil umělecký kovář Jan Komárek.