Klip týdne: Bring Me The Horizon bojují za rovnost. Přizvali si k tomu i Yungbluda

Bring Me The Horizon (také BMTH) je britská metalcorová skupina pocházející z Sheffieldu v Yorkshiru. Původně začínala tato skupina s deathcorem, avšak později začala do své hudby zapojovat elektronické prvky (o tuto práci se postaral Skrillex) a tvorba skupiny se přiklonila k metalcoru. Od roku 2006 do roku 2013 vydali 4 studiová alba. Od Roku 2015 experimentují s rockem a elektrem.

Oliver Sykes se narodil 20. listopadu 1986 v Ashfordu, v Anglii, kde žil do svých pěti let. Pak se jeho rodina přestěhovala poblíž Sheffieldu do Stockbridge v Anglii. V 16 letech s kamarádem Alexem Turnerem (nyní leader indie rockové skupiny Arctic Monkeys) založil projekt Olisaurus, na jehož myspace nahráli pár půlminutových songů. Spojovali v nich prvky deathcore a elektra. V té době Oliver Sykes kromě zpěvu zkoušel i hrát na kytaru a bubnovat. V roce 2004 založil novou skupinu, Bring Me the Horizon. Bubeníka Matta Nichollse znal již z dětství.

Název skupiny je odvozen z filmu Piráti z Karibiku, kde Jack Sparrow řekl: „Now, Bring me that Horizon“ (česky Přineste mi kompas).



Členové:

Oliver Sykes — zpěv (screaming a growling)

Matt Kean — baskytara

Lee Malia — kytara

Matt Nicholls — bicí

Jordan Fish — klávesy a kytara



Diskografie:

Count Your Blessings (2006)

Suicide Season (2008)

There Is a Hell, Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret (2010)

Sempiternal (2013)

That's the Spirit (2015)

Amo (2019)



Zdroje: Wikipedia