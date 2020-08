Sting přijede do Brna, chce stihnout Poslední loď

Sting už má za sebou několik marných pokusů přiblížit se Brnu. Dvakrát měl koncertovat v nedalekém Slavkově, jenže nejprve mu vystoupení zhatila nemoc, následně plány zkřížila pandemie koronaviru. Jeho koncert je tak odložen na červenec příštího roku.

V září Stinga do Brna přivede jeho první muzikálový kus. Poslední loď prý bývalý frontman skupiny The Police napsal, protože se rád pokouší objevovat pořád něco nového. Nicméně v muzikálu zrecykloval i některé své starší písně.

V příběhu o dělnících, kteří se rozhodnou postavit své vlastní plavidlo, se inspiroval vlastními zážitky z dětství v anglickém námořním městě Wallsend. Je zprávou o kolektivní síle zdejší komunity čelící zániku lodního průmyslu.

Premiéru na Broadwayi měla Poslední loď na podzim 2014, do Městského divadla Brno připlula v únoru o pět let později v režii Stanislava Moši. V té době Sting zkoušel svůj muzikál v Kanadě, do moravské metropole poslal alespoň videopozdrav.