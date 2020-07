Zemřel jeden z „chlapů v chalupě“ Jan Skopeček

Jan Skopeček (* 19. 9. 1925 v Litoměřicích) sice na přání otce, živnostníka, studoval obchodní akademii, jenže táhlo ho to k divadlu. Potajmu hrál s ochotníky. U zkoušek na konzervatoř ale neuspěl, a tak musel nastoupit do továrny. Psal se rok 1942 a jako židovského míšence jej nečekalo nic dobrého – posledních sedm válečných měsíců byl internován v koncentračních táborech Klein Stein a Osterode.

Po osvobození se konečně dostal na prkna, co znamenají svět. Působil v Brně, Přerově a Jihlavě, kde se v Horáckém divadle seznámil se svou budoucí manželkou, také herečkou Věrou Tichánkovou. Spolu s ní a dalšími hereckými kolegy následně v Praze založili Divadlo Žižkov, které se nedlouho poté přemístilo do Libně. Dnes se jmenuje Divadlo pod Palmovkou, od padesátých let ale neslo jméno básníka S. K. Neumanna. S touto scénou Skopeček spojil téměř celý svůj herecký život.