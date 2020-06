Klip týdne: Karkulka je v podání Seether hodně nebezpečná

Seether je postgrungová kapela z Pretorie v Jižní Africe, založena roku 1999. Původně se jmenovala Saron Gas, ale po podepsání smlouvy s Musketeer Records v JAR se přejmenovali na Seether.

Debutovala albem Disclaimer, které obsahovalo velice populární písně jako například „Fine Again“, „Driven Under“ nebo „Gasoline“. Se songem „Sold Me“ i „Broken“ se zpěvačkou Evanescence Amy Lee se podíleli i na soundtracku k filmu Kat (The Punisher).

Skupina zatím vydala sedm studiových alb a jedno DVD.



Diskografie:

Fragile (2000) /jako Saron Gas

Disclaimer (2002)

Disclaimer II (2004)

Karma and Effect (2005)

Finding Beauty in Negative Spaces (2007)

Holding Onto Strings Better Left to Fray (2011)

Isolate and Medicate (2014)

Poison the Parish (2017)

Si Vis Pacem, Para Bellum (srpen 2020)



Zdroj: Wikipedia