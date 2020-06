Klip týdne: S novinkou Gears lákají na nové album Lamb of God

Lamb of God je americká metalová skupina z Richmondu ve Virginii. Vznikla roku 1990 a bývá považována za součást Nové vlny amerického heavy metalu. Od svého založení vydali Lamb of God osm studiových alb, jedno živé album, jedno kompilační album a tři DVD. Ve Spojených státech se celkový prodej rovná téměř dvěma milionům. V roce 2007 byla skupina nominována na cenu Grammy v kategorii Nejlepší metalový výkon za album z roku 2006 Sacrament. Lamb of God byli dvakrát na turné s Ozzfestem a v roce 2006 se objevili na koncertním turné skupiny Slayer „The Unholy Alliance Tour“. Vystupovali také na mnoha jiných významných festivalech po celém světě, jako jsou Download Festival a Sonisphere festival ve Spojeném království, Soundwave Festival a Gigantour (s headlinerem Megadeth). V poslední době (2008–2010) byly na turné s Metallicou (World Magnetic Tour). Lamb of God také hráli na hlavním pódiu na festivalu Mayhem roku 2010. Zpěvák Randy Blythe čelil v České republice obžalobě, že v roce 2010 zavinil při koncertě v pražském klubu Abaton smrt fanouška, jenž zemřel následkem pádu z pódia. Pražský městský soud jej 5. března 2013 zprostil obžaloby.

Členové:

Art Cruz – bicí (2019–dosud)

John Campbell – basová kytara (1990–dosud)

Mark Morton – kytara (1990–1994, 1997–dosud)

Randy Blythe – zpěv (1995–dosud)

Willie Adler – kytara (1999–dosud)



Diskografie:

Burn the Priest (1999)

New American Gospel (2000)

As the Palaces Burn (2003)

Ashes of the Wake (2004)

Sacrament (2006)

Wrath (2009)

Resolution (2012)

VII: Sturm und Drang (2015)

Legion: XX (2018)

Lamb of God (2020)

