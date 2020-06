Klip týdne: Velký bratr nikdy nespí, varuje David Koller

Video of DAVID KOLLER - My se vám ozveme (oficiální videoklip)

Klip režiséra Víta Hradila vznikal v době karantény, tedy v nejužším pracovním kruhu. Hojně využívá archivních záběrů zachycujících praktiky sledování nepohodlných osob z předrevolučních let.

„Ze záběrů na mě šla tíseň a ta se stala pro mě stěžejním prvkem. Song nás ale pořád vracel k tomu podstatnému – ke ztrátě soukromí,“ popisuje režisér. „A o to nám s Davidem šlo, na to jsme chtěli upozornit. A na tom se začalo stavět. Nic z toho, na co poukazujeme v klipu, samozřejmě není žádná novinka. Nesnažíme se tím otvírat oči, sdělovat něco, co by mělo vyvolat uvědomění si něčeho nového. Vůbec. Jen si myslíme, že není od věci na tyhle věci nezapomínat.“

Pocit ze ztráty soukromí je stěžejním prvkem celého klipu. Archivní záběry mají lidem připomenout, jak snadno jsme o něj přicházeli v dobách nedávno minulých a jak se dnes, v době digitální, historie opakuje.

„Klip je celý střihový, však se nedalo hrát. Je to o tom, že Velký bratr nikdy nespí a vidí tě nejenom na silnici, na ulici, měří ti rychlost, teplotu a určitě si tě může kdykoliv poslechnout z tvého telefonu, mrknout do smsky, mailu a podobně. Už jsme to tady měli a je to pořád horší. Vadí mi ta ztráta soukromí, což zpravidla předchází ztrátě svobody, jak vidíme v přímém přenosu třeba v Číně a nejenom tam,“ uvádí k novince David Koller.

Skladbu napsal Koller spolu s Matějem Belkem, jenž je zároveň autorem hudby.