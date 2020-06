Klip týdne: Konec světa očima Jordana Haje

Video of Jordan Haj - The End Of The World (Official Music Video)

Jordan Haj je celkem všestranný člověk a jeho tvorba je nejen pestrá a zajímavá, ale i multižánrově bohatá. Jako zpěvák působí v kapele Peter Pan Complex, jeho alter ego ProGram pak v projektu Kapitán Demo. Veřejnosti je však asi nejznámější jako životní partner Emmy Smetany, které nejen, že režíruje videoklipy, ale nahrál spolu s ní i dva singly: Lost&Found a No Fire.

Ostatně režii se věnuje nejen v případě své ženy. Spolu s bratrancem Givinarem Křížem vytvořili za poslední dva roky zhruba dvacítku videoklipů. A nejinak je tomu i u jeho sólové prvotiny, ke které navíc složil jak hudbu, tak text. Námětem videoklipu je vděčné postapokalyptické téma, jež je jakousi reakcí na současné dění ve společnosti.

„Ta písnička, stejně jako další písně, co poslední dobou skládám, se odehrává ve smyšlené nebo metaforické krajině… Je to lovesong z posledního dne tohohle světa, tak, jak si ten den představuju já. Zní to drasticky, ale rozhodně to nemá žádný fatální rozměr. Videoklip je o pomyslném castingu, během kterého se selektují dostatečně ,zajímaví‘ jedinci, kteří si zaslouží opustit planetu Zemi těsně před zkázou,“ vysvětluje hudebník.

Na singlu začal pracovat již před více než rokem. K jeho dokončení však došlo až nyní, kdy využil prostoru, jež mu poskytla kulturní a společenská odmlka způsobená celosvětovou pandemií.

„Má to svou poetiku, umocňuje to ve mně pocit, že svou první věc fakt pouštím do světa, aby si žila vlastním životem, dávám to pryč z rukou napospas uším, co to zaslechnou, a mohu jít dál – postavit konečně kapelu, zkoušet, v říjnu odehrát první koncert, skládat, nahrávat a dodělat celou desku…,“ uvedl zpěvák na svém facebookovém profilu. Našlápnuto má bezesporu dobře.