Klip týdne: Za jak dlouho by sis všiml, že je Mucha mrtvá?

Video of Mucha - Mrtvá (official video)

Zatímco kapela Mucha koncertovala v Modré Vopici a přenášela live stream pro své fanoušky, kteří jsou nuceni se v době nouzových opatření obejít bez živých koncertů, jejich kytaristovi Petru Zavadilovi vyhořel byt včetně domácího studia, jež bylo jeho součástí. Přišel tak nejen o roky práce, ale i hudební nástroje a vzácné a nenahraditelné kousky.

Kapela proto uspořádala sbírku, která mimochodem stále probíhá, a stovky dárců do ní už přispěli poměrně slušnou částkou. Vlna solidarity kytaristu ohromila i dojala.

„Děkuju všem za podporu. Lidí, co nám pomohli, je už tolik, že nestíháme děkovat každýmu zvlášť. Doteď jsem to zvládal bez většího dojímání nad ztrátou věcí, co jsem měl rád, protože jsem v první řadě šťastnej, že z toho vyvázli všichni živí. (Teda kromě našeho nejbáječnějšího siamskýho kocoura Emana). Ta vlna solidarity mě ale fakt dojímá,“ uvedl Zavadil na svém Facebooku.

„Včera jsme si přivstali a ještě před příjezdem sanační čety stihli natočit tenhle klip, abychom to neštěstí aspoň nějak zužitkovali. Takováhle dekorace by pro nás byla za normálních okolností příliš nákladná,“ dodává.

A má pravdu. Song z poslední desky Tos posrals asi nemohl dostat syrovější a reálnější kulisy. Úvodní věta skladby „Za jak dlouho by si někdo všiml, že tu ležim mrtvá?“ tak dostává zcela jiný rozměr. Video je dílem režiséra Oskara Pajera a celé je natočeno na mobilní telefon. „Chopit se dekadentní příležitosti a podojit situaci ve prospěch vlastní slávy“ tak splnila Mucha bezezbytku.