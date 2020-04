Tip z iVysílání: Show začíná. Judi Denchová provozuje striptýzovou show

„We Never Closed“ (Nikdy nezavíráme) hlásala od třicátých let londýnská revuální scéna Windmill. Její slogan býval žertovně přeměňován na „We Never Clothed“ (Nikdy se neoblékáme), koneckonců divadlo proslavily nahé dívky poskládané do živých obrazů. Příběh dámy, která Londýňanům chystala zábavu se špetkou skandálnosti, inspiroval v roce 2005 film Show začíná (v originále Mrs. Henderson Presents). Snímek s Judi Denchovou a Bobem Hoskinsem v hlavních rolích si lze v iVysílání přehrát do 23. května 2020.