Může být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Do ruky dětem nepatří. Víc poslouží, když jste na suchu. Umí zahřát. Co nového se na světě objevilo 7. dubna 1827? Jako nápověda (anebo naopak ne) může posloužit, že to, na co se ptáme, je spojeno se jménem John Walker.