Filmová upoutávka týdne: Seance s Judi Denchovou se zvrhne v duchařskou komedii

Úspěšný spisovatel Charles Condomine by se kvůli nové knize potřeboval dozvědět více o okultismu. Když narazí na Madame Arcati, která působí jako médium, domluví spiritistickou seanci u něj doma. Tam se jí k jejímu vlastnímu překvapení podaří vyvolat ducha Charlesovy bývalé manželky Elviry, která zemřela před několika lety. Charles je jediný, kdo ji vidí a slyší, zatímco jeho nynější žena Ruth tomu nevěří. Elvira se však snaží Charlesovo nové manželství rozbít.

Komediální divadelní hra od Noëla Cowarda se poprvé objevila ve West Endu v roce 1941, zanedlouho se její zápletky chytili i filmaři. Už v roce 1945 vznikla asi zatím nejznámější verze od slavného režiséra Davida Leana (později natočil Lawrence z Arábie nebo Most přes řeku Kwai). Na televizní verzi z roku 1956 se pak Coward dokonce podílel jako režisér a herec.

V roce 2020 se jeho hra dočká nového uvedení v kinech. Režíruje Edward Hall, pro kterého jde o celovečerní debut. Dosud se pohyboval jen v televizním prostředí, pro tuzemské diváky by z jeho životopisu mohlo být nejbližší Panství Downton, pro které zrežíroval dvě epizody.

Z šéfky agenta 007 spiritistickým médiem

Ovšem byly to jiné díly, než ve kterých vystupoval Dan Stevens, jehož Hall obsadil do hlavní role filmu Blithe Spirit. Stevens totiž seriál Panství Downton po prvních sériích opustil a svou kariéru dál rozvíjel jinde, mimo jiné v disneyovské pohádce Kráska a zvíře (kde však většinu času zůstává skryt za digitálním make-upem), akčním thrilleru The Guest, dramatu Lucy in the Sky nebo nyní promítaném dobrodružném snímku Volání divočiny. Dál se ani nevyhýbá televizi, úspěch slavil s komiksovým seriálem Legion, který staví na postavě z x-menovských příběhů.