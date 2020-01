Jeden za všechny, všichni za jednoho. Chalupeckého cena představila finalisty pro rok 2020

Cena Jindřicha Chalupeckého, upozorňující na výtvarné umělce do pětatřiceti let, představila tradiční pětici finalistů. Tvoří ji ale devět umělců, do finále totiž porota poslala i jednu dvojici a jedno uskupení. Na desítku letošní účastníky „zaokrouhluje“ Alma Lily Raynerová, která byla už v nejužším výběru loňského ročníku, ale ze zdravotních důvodů se nemohla zúčastnit. Nominovaní umělci se české veřejnosti představí během celého roku, společně pak na závěrečné výstavě na podzim v Národní galerii. Vítěz bude znám v prosinci.