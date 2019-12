Není kosočtverec jako kosočtverec. Kundera povolil další Ptákovinu

Původní Ptákovina měla premiéru v roce 1969, po srpnové okupaci. Hrála se v pražském Divadle Na zábradlí s Milošem Kopeckým, ale také v Liberci, Ostravě a Brně. Ovšem jen pár měsíců, než ji dostihl zákaz.

Sám Kundera hru glosoval slovy, „že je to komedie do té míry nevážná, že je to víc než komedie“, tedy ptákovina. Jenže ptákovina v Kunderově dramatu je zásadní. Kosočtverec namalovaný na školní tabuli totiž rozjede mašinérii vyšetřování, udávání a vydírání.

Kvůli této zápletce nebyla hra, na rozdíl třeba od inscenace Jakub a jeho pán, nikdy nastudována ve Francii, kam autor v sedmdesátých letech emigroval. Kosočtverec francouzské publikum vnímá jen jako geometrický tvar, jiný význam v něm nevidí.