Stingl vybalí nejen kufry. Slavného cestovatele přiblíží dokument Malý velký Okima

Mimo jiné i společná fotografie Stingla s dalajlamou. Cestovatel se s ním jako jeden z prvních Čechoslováků zvěčnil v polovině sedmdesátých let v indické Dharamsále. „Dalajlama si myslel, že to je velvyslanec východního bloku a ptal se doktora Stingla, jestli by ho neseznámil s Brežněvem a jestli nemůže nějak zprostředkovat jeho kontakt se Sovětským svazem, a doktor Stingl ho chtěl jen potkat a dát si s ním čaj,“ popisuje v podstatě kuriózní situaci Chroust, který je spoluscenáristou dokumentu.

Před třemi lety se Stingl s dalajlamou potkali v Praze znovu. I snímek z tohoto setkání visí v cestovatelově pracovně, kde filmaři pořídili poslední záběry pro připravovaný film. Kina by ho měla začít promítat příští rok v létě. Název – Velký malý Okima – odkazuje ke Stinglovu indiánskému jménu. Znamená prý „ten, který vede“.

Připomeňte si z iVysílání dokumenty, které už o Miloslavu Stinglovi vznikly: