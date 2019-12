Valčík i Mamas and Papas. Národní divadlo uvedlo satiru v baletu Leonce & Lena

Pohádka založená na satirické komedii vypráví příběh zasněného prince Leonce a krásné princezny Leny, kteří byli svými rodiči od narození zaslíbeni v manželství. Oba dva se proti rozhodnutí královských otců vzbouří. V předvečer svatby nezávisle na sobě uprchnou do Itálie, kde však se nepoznáni v opuštěném hostinci do sebe zamilují.

Úspěšný německý choreograf Christian Spuck vytvořil balet Leonce a Lena v roce 2008 pro Aalto Theater v Essenu podle literární předlohy německého spisovatele Georga Büchnera z roku 1836.

Příliš malé divadlo

Choreografové přitom nesahají po komediích často. To, co na scéně působí odlehčeně, totiž klade veliké nároky na tanečníky. „Abychom nezabředli do rutiny tak nesmíme používat každý den stejné hraní jako přes kopírák. Musíme pořád inovovat a vymýšlet nové výrazové prvky, v tom je to těžké,“ říká sólistka baletu Nikola Márová, která hraje postavu Rosetty.

Inscenace pracuje s výrazně činoherními prvky. „Mám tam takovou část, kde zastavím celé představení ve druhém jednání a hraju jenom obličejem,“ popisuje sólista baletu a představitel král Alexandre Kacapov.