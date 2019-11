Boudo, kdo v tobě přebývá? Jihočeské divadlo upozorňuje na provizorium provizoriem

Jihočeské divadlo se téměř na dva měsíce stěhuje do prozatímní dřevěné Boudy. Oslaví tímto způsobem sto let od svého založení a zároveň upozorní na fakt, že celou dobu působí v provizorních podmínkách. Bouda totiž vyrostla na Mariánském náměstí, kde měla nová divadelní budova stát už od 60. let.