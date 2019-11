Stivínová znova na scéně Národního divadla. Oběd u Wittgensteina ji uvrhl do pasti vztahů

Na scéně dvě sestry a jeden bratr. Ony opět přichystaly slávu na počest přivítání bratra z blázince - a to už po osmnácté, ale zatím to nikdy nedopadlo. A ani tentokrát to na šťastný konec nevypadá. I se sesterskou láskou upečené žloutkové věnečky totiž dokážou lézt pořádně krkem.

„Přátele si vybíráme, rodinu ne. Je to taková groteskní komedie,“ zamýšlí se nad hrou herečka Zuzana Stivínová.

Jsou v pasti. Každý ze sourozenců je jiný, nedokáží být spolu, ale ani bez sebe. Na povrch se derou křivdy, výčitky. „Člověk má problém vyjít sám se sebou, navíc tak s druhým jedincem,“ konstatuje herec Saša Rašilov. „A někomu se to daří někomu ne, někdo se o to pokouší a stejně je to marné,“ dodává herečka Lucie Juřičková.

V Národním se Stivínová potkala s Faustem i Othellem

Hru v Česku proslavil režisér J. A. Pitínský v Divadle Na zábradlí. Uvedl ji pod originálním názvem Ritter Dene Vos. Na repertoáru divadla se držela pět let a v roce 1996 se dočkala ocenění jako nejlepší inscenace roku.

A co by divák ji viděla i Zuzana Stivínová tehdy v angažmá Národního divadla. Dařilo se jí tam jako Markétě ve Faustovi (1997), Desdemoně v Othellovi (1998) a Maryše ve stejnojmenné hře (1999).

Autor nynější hry Thomas Bernhard se pro její příběh volně inspiroval osudem filozofa Wittgensteina. „Všechno ostatní je vymyšlené, protože on měl osm sourozenců, tak se úžasným způsobem zabývá bláznovstvím v rodině,“ říká režisér a umělecký ředitel Činohry Národního divadla Daniel Špinar. A ve hře dal Bernhard zároveň i velkou svobodu hercům.