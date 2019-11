Proč neměl mrtvou nikdo rád? V Ostravě vydali audioknihu pro lidi se zrakovým handicapem

Audioknihy pro lidi se zrakovým handicapem neobsahují žádné zvukové předěly, hudební vsuvky a ruchy, jsou přesnými kopiemi tištěné knihy. Ostravskou novinku namluvil herec Josef Kaluža. Původní krimipříběh ze současné moravskoslezské metropole napsala Eva Tvrdá, knižně vyšel v roce 2017.

Silesia noir

Fiktivní děj je spojen s mnoha skutečnými ostravskými lokacemi, třeba magistrátem na Prokešově náměstí či ulicí Stodolní. Příběh začíná na mostě Miloše Sýkory. Autorka knihu řadí k žánru „Silesia noir“, tedy je temná jako Slezsko samo.

„Je to spíše jemný kriminální příběh. Nebyla jsem si vůbec jistá, jestli dokážu napsat něco, co se dá považovat alespoň trochu za detektivku, ale vzhledem k tomu, že tištěná kniha dostala čestné uznání České asociace autorů detektivní literatury, tak to pravděpodobně krimi je,“ přiznává Eva Tvrdá, že její odbočka ke krimiliteratuře byl zpočátku spíše pokus. Nakonec nezůstalo jen u jednoho, letos spisovatelce vyšla druhá detektivka s názvem Dlužná částka. Opět se odehrává v Ostravě.

Už pátá audiokniha