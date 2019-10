Klip týdne: Marilyn Manson v country novince pohřbívá sám sebe

Marilyn Manson je americká hudební skupina z kalifornského Hollywoodu. V roce 1989 ji založil zpěvák Brian Hugh Warner (Marilyn Manson) a kytarista Scott Putesky (Daisy Berkowitz) pod názvem Marilyn Manson and the Spooky Kids. Později byl název skupiny zkrácen na Marilyn Manson. Hrají hudební styl, který může být popisován jako neo-glam rock nebo industriální metal. Jejich název demonstruje prolínání dobra a zla. Kombinují zde jména hollywoodské celebrity Marilyn Monroe a masového vraha Charlese Mansona.

Současní členové:

Marilyn Manson (Brian Warner) – zpěv

Tyler Bates – elektrická kytara (2014–2015, 2016–současnost)

Paul Wiley – elektrická kytara pro tour

Gil Sharone – bubeník

Juan Alderete – baskytarista pro tour

Diskografie:

1994: Portrait of an American Family

1995: Smells Like Children (EP)

1996: Antichrist Superstar

1997: Remix & Repent (EP)

1998: Mechanical Animals

1999: The Last Tour on Earth (živě)

2000: Holy Wood (in the Shadow of the Valley of Death)

2003: The Golden Age of Grotesque

2004: Lest We Forget

2007: Eat me, Drink me

2009: The High End of Low

2012: Born Villain

2015: The Pale Emperor

2017: Heaven Upside Down



zdroj: Wikipedia