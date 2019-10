Recenze: Static-X vstali z mrtvých a vzdali důstojný hold zesnulému frontmanovi

Pátek 13. ve znamení hororu a punku

Projekt hudebníka Josepha Michaela Poolea, známého spíše pod pseudonymem Wednesday 13, byl poslední z trojice hostujících kapel. Bývalý frontman Murderdolls s sebou do Prahy přivezl svou hororovou show, při které domácí publikum opravdu nešetřil.

Kapela má na kontě již osm alb a svůj set načala úvodní skladbou z nejnovější stejnojmenné studiovky Necrophaze, ze které zazněly ještě skladby Zodiac a Decompose. Jako průřez tvorbou představili maskovaní hudebníci například skladby Hail Ming, Astro Psycho - Galactic Blood-Drive, Get Your Grave On, Prey for Me, What the Night Brings a Keep Watching The Skies. Celé vystoupení pak uzavřela I Love to Say Fuck, cover původního frontmanova projektu Frankenstein Drag Queens From Planet 13, se kterým vystupoval i po bohu Alice Coopera.

Jistě je zajímavostí i to, že i Wednesday 13 je propojen jak s Dope, tak Static-X. V předchozím projektu Murderdolls, které založil spolu s ex-bubeníkem Slipknot Joeym Jordisonem, totiž působil nějakou dobu i již zméněný Tripp Eisen.