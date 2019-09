Křehký rváč Vandam zasahuje společnost i kina. Jeho poselství z Národní třídy je univerzální, říkají tvůrci

Hlavní hrdina si říká Vandam podle hvězdy akčních filmů. Sám prý první ranou na Národní třídě 17. listopadu 1989 dal dějiny do pohybu. Hynek Čermák, který Vandama hraje, o něm řekl, že je to chlápek, který lže synovi, přítelkyni sobě. Je vědomým lhářem, nebo člověkem, který si už ani neuvědomuje, kde je pravda?

Rudiš: Myslím, že moc dobře ví, kde je pravda, ale zároveň je mu možná nepříjemné si přiznávat, kde byl a co dělal. Ale myslím si, že na to není úplně hrdý.

Je předobrazem Vandama někdo konkrétní?

Rudiš: Inspiroval mě jeden můj kamarád, takový křehký rváč. Hodně čte, a zároveň se občas popere. Ale nebyl na Národní třídě, to jsem si všechno vymyslel.

Scénář už jste psal podle své novely Grandhotel i komiksu Alois Nebel. Co vás baví na přepisování vlastních knih do filmové řeči?

Rudiš: Baví mě, když k tomu přijde někdo jako Štěpán Altrichter a určitým směrem to nakopne. Z Národní třídy existuje už divadelní verze, každé její uvedení je jiné a vždycky mě zajímá, jak se to posune.

Jak jste knižní příběh tedy posunul, aby obstál i jako filmový?

Altrichter: Vandam vlastně celou knihu jenom sedí v hospodě. Je takový citát od Formana, že když děláte film podle knihy, tak nesmíte knihu úplně zfilmovat, takže jsme se snažili pochopit ducha a hlavní postavu knižní Národní třídy, vycucnout z ní Járovu myšlenku a zároveň udělat zábavný film.

Je hlavní myšlenkou poselství o stavu společnosti?

Rudiš: Vandam sedí na kraji Prahy v hospodě jménem Severka a sleduje, jak se společnost vyvíjí, co se stalo za posledních třicet let. Bylo by to zjednodušení, kdybychom o něm řekli, že je jen nějaká mlátička, myslím, že je velmi citlivý člověk a násilí, určitý machismus i provokace jsou jen maska, za níž je tragický, zlomený, silný hrdina. A chytrý člověk, který hodně vnímá, že dějiny minulosti jsou pořád přítomny v současnosti. Národní třída je na jedné straně temný drsný film, na druhou stranu podle prvních reakcí z předpremiér se lidé i dost smějou. A já jsem rád, že ve filmu humor je.