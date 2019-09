Klip týdne: Modlitba pro Martu je aktuální i 30 let po revoluci

Marta Kubišová je česká zpěvačka a herečka, trojnásobná vítězka čtenářské ankety časopisu Mladý svět a Zlatý slavík a signatářka Charty 77. V roce 2017 dostala slavíka za osobnost jako poctu při ukončení kariéry. Hrála a účinkovala také v několika filmech a televizních seriálech. V roce 1995 obdržela státní vyznamenání – medaili Za zásluhy. V rámci udělování cen Akademie populární hudby byla v roce 1998 uvedena do Síně slávy. Účinkování na scéně Divadla Ungelt jí v roce 2002 přineslo další prestižní ocenění – Cenu Thálie.

Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Tatínek byl lékař a maminka prodávala v obchodě s deskami. V roce 1952 se rodina přestěhovala do Poděbrad, kde Marta vystudovala gymnázium. Po maturitě pracovala v poděbradských sklárnách. A právě v této době začala její první koncertní vystoupení. Vedoucí ve sklárně jí navrhl, aby dala výpověď a snažila se prosadit v muzice. Koncertovala přes Pardubice a Plzeň až do Prahy.

V roce 1964 se ocitla v pražském Divadle Rokoko. Natočila zde první ze svých hitů, mezi něž patřil například duet s Waldemarem Matuškou „Víc nechtěl by snad ani d'Artagnan“ nebo píseň „Loudá se půlměsíc“. O rok později se poprvé setkala s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem, s nimiž založila legendární trio Golden Kids.

Nejzásadnějším rokem byl pro ni letopočet 1968, kdy se po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna stala píseň Modlitba pro Martu doslova národním protestsongem. Kvůli tomu následoval striktní zákaz činnosti a také rozpad Golden Kids.

Boj s totalitním režimem pokračoval. Zpěvačka byla jednou z prvních, kdo podepsal Chartu 77. O dva roky později se jí narodila dcera Kateřina.

Poprvé po době nucené odmlky se v pozici zpěvačky před davy lidí objevila 21. listopadu 1989 na Václavském náměstí. Po boku kamaráda Václava Havla zazpívala Modlitbu pro Martu.

Od té doby se začala opět věnovat dřívější profesi. Natočila spoustu nových alb a pravidelně uváděla své recitály v pražském Divadle Ungelt. Věnuje se též charitě – moderuje každoroční Adventní koncerty – a opuštěným zvířatům.



Umělecká kariéra Marty Kubišové je dodnes jen málo uvěřitelným příběhem mimořádně úspěšné zpěvačky, kterou dokázala zcela zlikvidovat a z paměti lidí vymazat politická moc a která po dlouhých letech nečinnosti vyrostla do pozice morální ikony národa.



Zdroj: Wikipedia, FDb.cz